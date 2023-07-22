يستقل دراجة نارية.. اعتقال متهم بسرقة الحقائب النسائية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة الحقائب النسائية ضمن مناطق شرق القناة يستقل دراجة نارية".وأضافت، أن "المتهم اعترف بسرقة عدة حقائب بداخلها أموال، ومصوغات ذهبية، وأجهزة موبايل مع مستمسكات"، مشيرة الى "تدوين أقوال المتهم وعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".كما تمكنت مفارز ودوريات مديرية مكافحة إجرام بغداد من "تنفيذ أوامر قبض أخرى بحق عدد من المطلوبين بقضايا السرقة، والتزوير، وسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق مختلفة من جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد خلال الممارسات الأمنية التي تجريها المديرية لفرض هيبة القانون، والحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم".