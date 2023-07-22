وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الخامسة عشر التابعة الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء الحادي عشر، تم ضبط عجلة مصفحة بالكامل تصفيح محلي ومفخخة في قرية سهل عباس المهجورة التابعة الى قضاء المحلبية وكان بداخلها ( ٤ ) عبوات محلية الصنع على شكل جلكان سعة٢٠ لتر و ( ٣ ) صواريخ ضد الدروع وموضوع في مقدمة العجلة منصة لأطلاق الصواريخ، اذ كانت مجهزة للتفجير".وأشار البيان إلى أن "مفارز الجهد الهندسي تكفلت بتفجيرها موقعياً".