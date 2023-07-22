قطع طريق حيوي وسط بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه تم "قطع الطريق من الجسر المعلق باتجاه ساحة الحسنين وسط العاصمة بغداد وسط انتشار أمني مكثف".وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تظاهرات مرتقبة في ساحة الحرية وسط العاصمة، تنديداً بحرق القرآن الكريم.