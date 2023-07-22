بغداد.. إعادة فتح الجسر المعلق أمام حركة المركبات

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإعادة فتح الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد أمام حركة المركبات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن القوات الأمنية قامت بإعادة فتح الجسر المعلق أمام حركة المركبات، بعد إغلاقه نتيجة تظاهرات خرجت للتنديد بحرق القرآن الكريم.



وكان المئات من المتظاهرين قد تجمعوا أمام بوابة الجسر المعلق وسط العاصمة منددين بحرق القرآن الكريم من قبل متطرفين في السويد والدنمارك.