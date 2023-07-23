في البصرة.. اعتقال 15 شخصاً بعد "نزاع عشائري"

أفاد مصدر أمني، الأحد، باعتقال 15 شخصاً بعد "نزاع عشائري" شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم السيطرة على نزاع عشائري اندلع في قضاء الدير شمال البصرة".

وأضاف المصدر أن "عمليات البصرة القت القبض على كافة اطراف النزاع والبالغ عددهم 15 شخصاً".