اعتقال 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية والحقائب النسائية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الدراجات النارية والتك تك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".وأشارت الى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما اصولياً وفق المادة 446 من قانون العقوبات".كما تمكنت مفارز مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام من "القاء القبض على متهم بسرقة حقيبة نسائية تحوي على مبلغ (300 دولار مع جهاز موبايل آيفون) بمنطقة شارع فلسطين".وأتم البيان: "جرى عرض اوراق المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".