العراق.. دعاوى بشأن العنف الأسري تزج بخمسة أشخاص خلف القضبان

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز قسم حماية الأسرة والطفل ألقت القبـض على خمسة متهمين وردت بحقهم دعاوى قانونية تخص العنف الاسري".وأضاف البيان، أن "المتهمين أتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى المحكمة المختصة".