الإطاحة بأخطر تاجر مخدرات في بغداد (فيديو)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مكافحة مخدرات الكرخ، نفذت عملية أمنية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على أخطر تاجر مخدرات في بغداد بكمين محكم بالجرم المشهود متلبساً بحيازته ثلاثة كيلوغرامات واسلحة متنوعة ومادة الكريستال المخدرة".وأضاف، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفقا للقرارات القضائية لينال جزاءه العادل".