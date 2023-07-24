الإطاحة بتاجر "أجنبي" بحوزته مليون حبة مخدرة في بغداد

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "يواصل حملته الأمنية وضرباته الاستباقية ضد تجار المخدرات ومروجيها، ففي عملية ميدانية اتسمت بالدقة وسرعة التنفيذ تمكنت مفارز جهازنا في بغداد وفق مذكرات قضائية من نصب كمين محكم أفضى إلى الإطاحة بتاجرٍ للمواد المخدرة "أجنبي الجنسية"، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع "كبتاجون" تُقدر بنحو مليون حبة مخبأة بطريقة سرية داخل شاحنة كان يروم التوجه بها إلى إحدى المحافظات الشمالية، فضلاً عن ضبط مبالغ مالية بالعملتين العراقية والأجنبية".وفي عمليتين نوعيتين بجانبي الكرخ والرصافة في بغداد، تمكنت مفارز الجهاز، وفق البيان، من "ضبط أكثر من (٨) كغم من مادة "الماريجوانا" المخدرة بعد مداهمة منزلين والقبض على (٩) متهمين أخفوا المادة المذكورة في أكياس داخل تماثيل منزلية وأجهزة كهربائية".كما وتمكنت مفارزنا في (بغداد ونينوى وصلاح الدين)، من "القبض على (٢٣) متهماً بتجارة ونقل المخدرات وبحوزتهم نحو (٢٥٠٠) حبة، وأكثر من (٣) كغم من المواد المخدرة بأنواع مختلفة وأدوات تعاطٍ".وأشار البيان إلى "تسليم المضبوطات مع المتهمين إلى الجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".