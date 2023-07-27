الإطاحة بأحد قيادات "داعش" المتورطين بجريمة سبايكر

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "جهاز المخابرات الوطني العراقي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز مكافحة الارهاب في محافظة السليمانية نفذ واجباً نوعياً أطاحوا من خلاله بالارهابي (عبد الخالق خزعل سلطان) الذي انضم لداعش الارهابي في العام 2013".وأضافت، أن "الإرهابي شارك في عدد من العمليات التي استهدفت القوات الأمنية في محافظة صلاح الدين، وشارك ايضا في مجزرة سبايكر وكان أحد المنفذين ضد الضحايا في العام 2014".وذكرت، ان "الارهابي شغل منصب ما يسمى عسكري ولاية (دجلة)، لينتقل بعد ذلك لصفوف داعش فيما يسمى ولاية نينوى ويشارك في المعارك ضد القوات الأمنية".وأشار البيان الى، أن "العملية تمت بعد تعقب ومتابعة ميدانية للهدف، اذألقي القبض عليه وفقاً لمذكرة قضائية، وأحيل أصولياً الى الجهات المختصة".