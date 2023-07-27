وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال البحث والتحري ونصب كمين، تمكن من القاء القبض على احد عناصر عصابات داعش الارهابية المكنى (ابو سلام) الذي عمل خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل في ما يسمى (الشرطة الاسلامية) وكذلك بصفة مقاتل في ما يسمى (ديوان الجند)".وأشارت الى ان "الإرهابي اصيب بطلق ناري خلال معارك التحرير ادى الى شلل اطرافه السفلى حسب الوثائق التي تم ضبطها من قبل مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى خلال عمليات التحرير".وبينت الشرطة، ان "عملية القبض عليه تمت في منطقة (حي الكرامة) في الجانب الايسر من مدينة الموصل".