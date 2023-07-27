الداخلية تصدر تنويهاً يخص الفاحصين والمفسوخة عقودهم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم إرسال رسائل نصية للفاحصين والمفسوخة عقودهم والمستقيلين تدعوهم إلى الالتحاق بمعسكرات التدريب للوجبة الأولى فقط".وأضافت: "سيتم تبليغ الوجبات المتبقية تباعاً".