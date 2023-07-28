اعتقال مثيري مشاجرة عشائرية تسببت بمقتل مواطن في ميسان

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد ورود إخبار بوجود مشاجرة عشائرية مسلحة تم تشكيل قوة من قسم شرطة قلعة صالح وبإشراف مدير القسم، وبعد تنفيذ سلسلة من عمليات التفتيش لأماكن تواجد الجناة، تم القبض على (6) متهمين ومصادرة أسلحة وأعتدة كانت بحوزتهم".وأضافت القيادة ان "الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بحق المتهمين، أصولياً".