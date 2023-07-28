وزير الداخلية يصدر توجيهاً بشأن زيارة عاشوراء

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "ترأس اجتماعاً في مقر قيادة عمليات كربلاء، لمناقشة سير الخطة الأمنية والخدمية لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، بحضور محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، والفريق الأول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد شرطة محافظة كربلاء المقدسة وعدد من القادة والضباط".وأكد الوزير "على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لجميع الزائرين القاصدين نحو كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام"، موجهاً بـ"تكثيف الجهد الاستخباري الدقيق، وتوحيد العمل الأمني والخدمي".كما اطلع وزير الداخلية "على انسيابية حركة الزائرين داخل السيطرات، وآلية التفتيش"، مؤكداً "على تبسيط الإجراءات وعدم وضع القطوعات والتعاون التام مع جميع المواطنين وأصحاب المواكب الحسينية".