على خلفية الاعتداء على أحد ضباط المرور ببغداد.. الداخلية تصدر بيانا جديدا

وذكرت الوزارة في بيان ورد ل، السومرية نيوز، ان "دوائرنا المختصة تستمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المرأتين المعتديتين على أحد ضباط المرور في منطقة الحارثية ببغداد.واكدت أن "إجراءاتها متواصلة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وفق أحكام المادة 230 ق ع الخاصة بالاعتداء على موظف حكومي أثناء تأديته واجبه"، نافيا "ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسوية موضوع الاعتداء".واكدت وزارة الداخلية انها "تحرص على حفظ هيبة المؤسسة الأمنية والعسكرية وترفض بشدة أي اعتداء على العاملين فيها خاصة اثناء أدائهم الواجبات والمهام الموكلة إليهم.