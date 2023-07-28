القبض على معتديتين على ضابط مرور في بغداد

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة شرطة بغداد الكرخ ألقت القبض على المعتديتين (على ضابط المرور)".وأضاف البيان، أنه تم "ايداعهما التوقيف وفق مذكرة قبض قضائية".واصدر القضاء العراقي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مذكرتي قبض بحق المعتديتين اللتين قامتا بالاعتداء على ضابط المرور في منطقة الحارثية ببغداد.