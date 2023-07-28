عمليات كربلاء للسومرية: ذروة زيارة عاشوراء بدأت وجميع الطرقات سالكة

وقال الهاشمي في حديث لـ السومرية نيوز، "بدأنا نصل إلى ذروة زيارة عاشوراء".وأضاف، أن "جميع الطرق مفتوحة حتى مركز المدينة مع استمرار توافد الزائرين من جميع المحاور باتجاه الحرمين الشريفين".من جهته، أشار زويني، في حديث لـ السومرية نيوز، إلى أن "الخطة الأمنية تسير كما مخطط لها".وتابع: "جميع أصناف القوات الأمنية تقوم بواجباتها لتأمين زيارة عاشوراء".ويتجه آلاف الزائرين من المحافظات العراقية ودول عدة إلى محافظة كربلاء المقدسة، في يوم العاشر من محرم الحرام؛ لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسين (ع).