أحد أخطر تجار المخدرات.. قوة أمنية تقتل "ابيش" في ميسان

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة المخدرات اشتبكت مع تاجر مخدرات على طريق الكرملي الرابط بين قضاء الميمونة وقضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان وهو المتهم ( م. ح. ع) الملقب "ابيش" وهو من المتهمين الخطرين والمطلوبين بعدة اوامر قبض بتجارة المخدرات".وأضاف البيان "اذ تم اصابته في منطقة الرأس وقتله، وضبط بحوزته نحو كيلو ونصف كريستال مع ميزان الكتروني مع بندقيتين وعتاد".