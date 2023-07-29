"الأولى منذ عشرين عاماً".. عمليات بغداد تعلن نجاح خطة عاشوراء

وذكر بيان للقيادة ورد لـ السومرية نيوز، أنها تعلن "نجاح خطتها المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة المعزية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام"، مبينة أن "الخطة سارت وفقاً لما مرسوم لها".ونقل البيان، عن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، قوله إن "خطة عاشوراء لهذا العام هي الأولى من نوعها منذ (٢٠) سنة إذ لم تشهد قطع اي طريق خلال مراسم إحياء الذكرى، وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهد استخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات الحرارية وعلى مدار الساعة".وتوجه قائد العمليات "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، وجميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".