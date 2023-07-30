بحوزتهم كيلو من الكريستال.. اعتقال 3 متهمين بتجارة المخدرات في الديوانية

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، ومن أجل الحد من ظاهرة تجارة وتعاطي المواد المخدرة، تمكنت قوة من مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناء على معلومات استخبارية مؤكدة، من اعتقال ثلاثة مطلوبين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة وذلك خلال عملية نوعية".وأضافت، أن "المطلوبين وجد بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة بلغت 1كغم و140 غم، فضلا عن مسدسين وأدوات تستخدم للتعاطي".وأشارت الى "أجراء التحقيق الأصولي معهم من أجل إحالتهم إلى المحكمة المختصة".