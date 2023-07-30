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اعتقال أربعة متهمين بقطع أسلاك الكهرباء شمالي سامراء
أمن
2023-07-30 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,173 مشاهدة
السومرية نيوز – أمن
أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، اعتقال أربعة متهمين بقطع أسلاك الكهرباء شمالي سامراء.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفق معلومات استخبارية وجهد أمني متميز في متابعة قواطع المسؤولية ألقت مفارز اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية القبض على اربعة متهمين يستقلون عجلة نوع كيا حمل يقومون بتقطيع اسلاك خطوط نقل الطاقة الكهربائية في جزيرة مكيشيفة ضمن قاطع عمليات سامراء".
وأضاف البيان، أن "المتهمين، تم إحالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".
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