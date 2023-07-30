مجلس الاستخبارات الوطني يصدر جملة توصيات بشأن المخدرات

وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ السومرية نيوز، أن المجلس "ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وناقش المجلس، وفق البيان، "واقع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في العراق، لما يشكله من تحدٍ للأمن المجتمعي والأمن القومي العراقي، وجرى عرض تقرير مفصل حول الموضوع، تضمن (الحقائق – التقييم - اجراءات المكافحة الحالية - الخطط المستقبلية لتحجيم تأثير المخدرات على المجتمع العراقي - مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا)".وأصدر المجلس، وفق البيان، جملة من التوصيات بهذا الصدد:أ. ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء والتنسيق بين الجهات المعنية بما يتلاءم وحجم التحدي.ب. ضرورة شمول شرائح المجتمع العراقي بإجراءات الفحص الطبي وبالذات مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، على أن يتم تثبيت ذلك ببطاقات صحية تراقب باستمرار".وجرى خلال الجلسة أيضا، "التشديد على اهمية ضبط الحدود وتفعيل الجهد الاستخباري، وإنشاء مراكز للتأهيل والإسراع بإعادة دمج المتعاطين بالمجتمع، وكذلك التركيز على الفعاليات التوعوية والتوجيه الديني والمؤتمرات العشائرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، من أجل نشر ثقافة الوعي لدى المجتمع من مخاطر المخدرات".