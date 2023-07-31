اعتقال متهمتين سرقتا مصوغات ذهبية من داخل منزل ببغداد

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحرية لمكافحة الاجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهمتين لقيامهما بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة "7 مليون دينار" من داخل احدى الدور السكنية في منطقة الحرية غرب العاصمة بغداد".واضاف، انه "تم تدوين اقوال المتهمتين وتم عرض الموضوع على انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهما اصولياً استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".