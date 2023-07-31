بغداد.. قوة امنية تقطع الطريق المؤدي للسفارة الألمانية تحسبا لاحتجاجات

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بقيام قوة امنية بقطع الطريق المؤدي للسفارة الألمانية تحسبا للاحتجاجات على خلفية حرق نسخة من القران الكريم.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب قطعت الطريق المؤدي الى السفارة الالمانية في منطقة المنصور ببغداد".



وأضاف، ان "قوة من حفظ القانون (مكافحة الشغب) انتشرت امام مبنى السفارة تحسبا من احتجاجات على خلفية حرق القران من قبل مواطن الماني".