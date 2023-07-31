جرحى بتعرض على فوج للشرطة شرق صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة عدد من عناصر الشرطة بتعرض على فوج للشرطة شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعرضاً استهدف فوج 11 شرطة صلاح الدين في منطقة الرمت تل گصيبة شرق المحافظة". وأضاف المصدر أن "التعرض اسفر عن تسجيل إصابات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.