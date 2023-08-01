الإطاحة بعصابة تمتهن المتاجرة بالأعضاء البشرية في صلاح الدين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية، انه "بناءً على معلومات قسم شؤون السيطرات وبالتعاون مع قسم مكافحة الجريمة المنظمة في تكريت، ألقت مفارز السيطرات القبض على عصابة مكونة من شخصين فضلاً عن الضحية، تتاجر بالأعضاء البشرية قادمة من محافظة كربلاء متجهة إلى أربيل".وأشارت الى ان "المتهمين اعترفا صراحة بقيامهما بهذه الجريمة، مضيفة انه "تم تدوين أقوالهما لغرض إكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما الى المحاكم لينالا جزاءهما العادل".