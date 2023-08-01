اعتقال متهم صادر بحقه حكماً غيابياً بالسجن 7 سنوات في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في بغداد/ مكتب الأعظمية، تمكن من إلقاء القبض على متهم مدان ومطلوب وصادر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة 7 سنوات عن السرقة وفق أحكام المادة 460 من قانون العقوبات أثناء إجراء الممارسات الأمنية لتدقيق الأشخاص المطلوبين ضمن مناطق العاصمة بغداد".وأضافت، أن "الممارسة الأمنية أسفرت عن تنفيذ أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين بالسرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك وقضايا جنائية أخرى ضمن جانبي الكرخ والرصافة".وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".