الأمن الوطني يعلن الاطاحة بشبكة من المهربين والمضاربين بالدولار

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بشبكة من المهربين والمضاربين بالدولار.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نفذنا حملة واسعة لملاحقة المهربين للعملة، وتمت الإطاحة بأكبر شبكات التهريب بحوزتهم 14 مليون دولار معدة للتهريب".

وأضاف، أن "المتهمين الملقى القبض عليهم اعترفوا باتخاذ شركات وهمية كغطاء لتهريب العملة"، مشيراً الى أن "شبكة التهريب الملقى القبض عليها تتألف من 11 متهماً في بغداد".

ولفت بيان الجهاز الى "الإطاحة بـ 12 متهماً بتهريب العملة في محافظات البصرة وديالى والمثنى بحوزتهم أكثر من 300 مليون دينار".