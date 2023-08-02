وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الخضراء، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ 50 مليون دينار من داخل محل لبيع الحلويات في منطقة شارع الربيع بحي الجامعة غرب بغداد، عن طريق دخول المحل وكسر الاقفال الخاصة بالدولاب الذي يحتوي المبلغ المالي، باستخدام آلة قص حديدية كوسرة وسرقة المبلغ المذكور".وأضاف البيان، أن "عملية القبض امت بعد استنجاد صاحب المحل بمفارز مكافحة إجرام الخضراء، ولأهمية الموضوع تم الانتقال الى محل الحادث وتكليف المفارز بجمع المعلومات وتدقيقها، حيث اثمرت بالتعرف على الجاني والقبض عليه فوراً بعد اخذ الموافقات القضائية واصدار امر القبض بحقه وفق المادة 443 من قانون العقوبات وضبط جزء من المبلغ المسروق بحوزته".وأشار الى أن "المتهم دونت اقواله وصدقت قضائياً بالاعتراف وفق مادة الاتهام لينال جزاءه العادل وفق القانون".