بمحافظتين.. القبض على عدد من مهربي النفط

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ألقت مفارز شرطة لواء الطاقة الرابع، ولواء الطاقة السابع القبض على ثلاثة متهمين وضبطت عجلاتهم في محافظتي ديالى وذي قار بمخالفات عديدة".وأضافت: "تم حجز العجلات وإيداع المتهمين في التوقيف تمهيداً لاستكمال الاوراق التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفقاً لقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".