القبض على "اجنبيين" بحوزتهما مخدرات في البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخصين يحملون جنسية أجنبية بحوزتهما مخدرات في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "‎ جهاز المخابرات في البصرة ألقى القبض على شخصين يحملون جنسية اجنبية بحوزتهما كمية من المواد المخدرة في المحافظة".



وبين، أنه "تم القاء القبض عليهما بالجرم المشهود واحالتهما إلى جهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".