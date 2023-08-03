اعتقال متهمين بسرقة 125 مليوناً من داخل منزل في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بسرقة مبلغ قدره 60 ألف دولار و35 مليون دينار مع مصوغات ذهبية أخرى من داخل دار سكنية في منطقة الوزيرية وسط العاصمة بغداد".وأضافت، أن "عملية القبض تمت بعد استنجاد المواطن المشتكي صاحب الدار بمفارز مكافحة إجرام الأعظمية، وعلى الفور تم الانتقال الى محل الحادث وتكليف المفارز بجمع المعلومات وتدقيقها التي أثمر عنها التعرف على أحد السراق وتحديد مكانه والقبض عليه فوراً بعد أخذ الموافقات القضائية في ساعة متأخرة من الليل وضبط المسروقات داخل دار المتهم الأول".وذكرت المديرية: "من خلال اعترافاته تم الاستدلال على المتهم الآخر المشترك معه في تنفيذ جريمة السرقة والقبض عليه أيضاً وضبط كل ما له مساس بالجريمة من ملابس وقفازات".وأشار البيان الى "تدوين أقوال المتهمين وتم عرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق فقرر توقيفهما استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".