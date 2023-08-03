على طريقة "أفلام الأكشن".. تهريب موقوف واصابة شرطيين في الديوانية

السومرية نيوز – محليات



تمكن متهم موقوف، اليوم الخميس، من الهروب من امام بناية المحكمة الجديدة في محافظة الديوانية، فيما تعرض شرطيين للإصابة بإطلقات نارية خلال عملية التهريب.

وقال مصدر أمنى، لـ السومرية نيوز، أن "موقوفاً استطاع الهروب من امام محكمة الديوانية، عن طريق شخصين لهما علاقة بالمتهم".



وأضاف، أن "الشخصين تواجها مع افراد من شرطة الديوانية، وتبادلا إطلاق النار، وهو ما أدى لإصابة شرطيين، ودهس أحدهم اثناء هروب الموقوف بالعجلة".

بدوره، اوضح الممثل الاعلامي لمحكمة استئناف القادسية، محمد ساجد، في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الموقوف لم يهرب من المحكمة وليس مطلوبا لدينا بقضية، وانما هو مطلوب لمديرية تنفيذ الديوانية المجاورة للمحكمة".





