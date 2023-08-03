العثور على مخلفات حربية كبيرة في بحر النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بجهد استخباري كثيف ودقيق وبتنسيق عال المستوى مع مديرية الهندسة العسكرية، عثرت مديرية استخبارات وأمن النجف الأشرف التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن على مخلفات حربية كبيرة مدفونة في منطقة بحر النجف (الطارات)".وأضافت انه "تقدر كمية المخلفات التي تم العثور عليها بنحو 600 نوع موزعة بين (383) مقذوفات مختلفة الأحجام وصواعق تفجير عدد (121) وكيس بارود (50) كغم وصارخ آر بي جي عدد (34)".وأشارت المديرية الى، انها "لازالت مستمرة بعملية البحث عن بقية المخلفات لغرض اتلافها".