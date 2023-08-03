خلال دقائق.. داعش يسمي زعيما جديدا له بدلا من "ابو الحسين القريشي"

أعلن تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الخميس، تسمية أبو حفص الهاشمي القرشي زعيما جديدا للتنظيم.

وجاء ذلك خلال دقائق من اعتراف تنظيم "داعش"،الإرهابي، بمقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لتسجيل صوتي نقلته وكالة "فرانس برس".



وفي وقت سابق، اعلن المتحدث باسم التنظيم الإرهابي أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم "لقد قتل أبو الحسين القرشي في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولة أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".