وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بجهد أمني واستخباري متميز ومتابعة المطلوبين للقضاء من الإرهابيين المؤشرة أسمائهم في قواعد البيانات، تمكنت قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية من القاء القبض على أحد إرهابي داعش الإجرامي والمكنى (ابرؤيا) في حي الجهاد ببغداد".وأضافت ان "العملية تمت بعد الحصول على معلومات أكدت ان الإرهابي أحد المطلوبين الواردة اسمائهم في قاعدة البيانات ويحمل رقم احصائي يُثبت انتمائه لعصابات داعش الإرهابية وأحد المنظمين لـ(كفالات داعش) وقد هرب إلى أحد الدول المجاورة خلال عمليات التحرير، حيث كانت قواتنا البطلة بإسناد الجهد الاستخباري له بالمرصاد حين عودته وإلقاء القبض عليه، وتسليمه اصوليا إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل ".