مخبأة تحت الأرض.. اعتقال تاجر مخدرات بحوزته 140 ألف حبة كبتاغون بالانبار

السومرية نيوز - أمن



أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الجمعة، القبض على تاجر بالمخدرات، بحوزته (140,000) الف حبة مخدرة نوع كبتاجون في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية ألقي القبض على متاجر بالمخدرات وبدلالته تضبط (140,000) الف حبة مخدرة نوع كبتاجون مخبأة تحت ارض متروكة في محافظة الانبار".

وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بتأسيس قاعدة بيانات لشبكات تجارة المخدرات، في اجتماع موسع ضم مدير مكافحة المخدرات والمديريات في المحافظات، نبّه فيه على ضرورة تفعيل الجانب الاستخباري لملاحقة المتاجرين بالمخدرات وتنفيذ مذكرات القبض بحق تجار المخدرات والمروجين لها.



ويعد الفقر والبطالة عاملين رئيسين لانتشار المواد المخدرة في العراق، إذ تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أن هناك 4 ملايين عاطل عن العمل في العراق، بينما تؤكد وزارة التخطيط أن 14% من الشباب العراقي عاطلون عن العمل ولا يملكون أي مصدر للدخل.