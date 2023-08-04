الإطاحة بمتهم أقدم على "تسليب" واطلاق النار على المواطنين في البصرة (فيديو)

السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية مكافحة إجرام البصرة، اليوم الجمعة، الإطاحة بمتهم أقدم على "تسليب" واطلاق النار على المواطنين في شوارع وأزقة المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مدير مكافحة إجرام البصرة العميد محمد الوائلي ترأس قوة من مكافحة إجرام البصرة، حيث تمكن من إلقاء القبض على متهم يقوم بتسليب واطلاق النار على المواطنين في شوارع وأزقة البصرة".