مكافحة الارهاب يطيح بـ8 ارهابيين في مناطق متفرقة من العراق

وذكر بيان للخلية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني واشراف رئيس جهاز مكافحة الارهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي نفذ أبطال جهاز مكافحة الإرهاب سلسلة عمليات في مناطق متفرقة من البلاد، جاءت بمعلومات استخبارية دقيقة، اذ نفذ ابطالنا عملية سريعة ومباغتة في العاصمة بغداد، أسفرت عن إلقاء القبض على ارهابيين اثنين (2) في منطقة الدورة".وفي عملية نوعية في محافظة ديالى، أشار البيان إلى "القاء القبض على احد المنتمين لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أنه "ضمن عمليات التنسيق والتعاون مع فوج مكافحة الارهاب السليمانية تم القاء القبض على ارهابيين اثنين (2) في محافظة السليمانية"، لافتاً إلى "القبض على احد الارهابيين في محافظة كركوك ضمن طريق السليمانية".وفي محافظة الانبار القى "الجهاز القبض على احد الارهابيين ووالده من المنتمين لعصابات داعش الإرهابي".وفي صحراء الحضر محافظة في محافظة نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم طمر احد الكهوف بالإضافة الى (4) انفاق كانت تعد مخازن اسلحة ومعدات لعصابات داعش الإرهابي، وفق البيان.وأتم، أنه "تم العثور على كدس اسلحة واعتدة في محافظة ديالى - ناحية جلولاء قرب معمل "الحصو" إذ ضبطت اعتدة وجرى تفجير التالف منها".