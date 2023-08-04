القبض على متهمين حاولوا دخول مركز شرطة في بغداد بالقوة

وذكر بيان للمديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن او الاعتداء على هيبة الدولة وسلطة القانون، تمكنت قوة ضمن قيادة شرطة الكرخ من القاء القبض على (٥) متهمين حاولوا الدخول إلى مركز شرطة ابي دشير بالقوة، وذلك على أثر جلب احد اطراف مشاجرة حصلت ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت، انه "حاول هؤلاء المتهمين الخمسة دخول المركز وتشاجروا مع حرس باب النظام والاعتداء على المنتسبين بالسب والشتم والضرب بالأيدي، حيث كانت رد رجال الشرطة في هذا المركز بالشكل العاجل والفوري وإلقاء القبض عليهم جميعاً وإيداعهم التوقيف، كما تم تسجيل شكوى أصولية من قبل منتسبي حرس باب النظام، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المعتدين، في حين ضبطت عجلتهم أيضا".وأشارت الى انه "عرض الموضوع امام انظار القاضي الذي قرر توقيف المتهمين وفق احكام المادة (٢٣٠ ق. ع)، وتم إحالة الأوراق التحقيقية للمتهمين إلى مديرية إجرام الكرخ لإكمال التحقيق الأصولي".