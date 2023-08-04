القبض على مطلوب للقضاء في النجف

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والأشخاص الداخلين للمحافظة، تمكن قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية من القاء القبض على مطلوب وفق المادة (4 ارهاب) من خلال التدقيق في حاسبة المطلوبين".وأضافت، ان " القبض جاء خلال ممارسة أمنية نفذتها جميع السيطرات الخارجية في المحافظة"، مشيرة الى انه "تم تسليم المطلوب الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".