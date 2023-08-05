ساوم فتاة على 500 دولار.. القبض على "مبتز" في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب التاجي لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الالكتروني لقيامه بابتزاز فتاة وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتها مقابل مبلغ مالي قدره 500 دولار أمريكي مقابل عدم النشر".وأضاف البيان، أن "المتهم دونت أقواله وصدقت قضائياً بالاعتراف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولياً وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات، فضلاً عن تنفيذ مفارز المديرية أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا جنائية مختلفة بين السرقة والتزوير وسرقة الدراجات النارية ودراجات التك تك".وتابع، "وتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين المقبوض عليهم وتقديمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".