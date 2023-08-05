العثور على 52 قطعة أثرية في ذي قار.. تعود لعصور تاريخية قديمة (صور)

السومرية نيوز – امن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، العثور على 52 قطعة أثرية في محافظة ذي قار تعود إلى عصور قديمة.



وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إنّ "مفارز مديرية شرطة حماية الآثار والتراث - قسم آثار وتراث ذي قار، تمكنت من العثور على (52) قطعة أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة في المحافظة".



وأضاف البيان، أنّ "العملية تمت من خلال الجولات التفتيشية بالاشتراك مع مفتشية آثار المحافظة، ليتم تسليمها إلى متحف الناصرية الحضاري أصولياً".

وشهدت السنوات التي أعقبت غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 سرقة أعداد كبيرة من الآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو بسبب الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد في ظل حالة فوضى أمنية.وتغيب الأرقام الرسمية عن رصد نزف الآثار العراقية المهربة خارج البلاد، حسب تقارير سابقة.