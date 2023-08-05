مخبأة داخل عجلته.. اعتقال متهم حاول تهريب قرابة 350 ألف دولار في بغداد

وقال مصدر أمني، في حديث لـ السومرية نيوز، أن "مفرزة تهريب العملة، التابعة لمديرية الجريمة المنظمة، ومن خلال المتابعة المستمرة، استطاعت اعتقال متهم حاول تهريب مبلغ قدره 260 ألف دولار و140 مليون دينار ".وأضاف، أن "المتهم اعتقل في سيطرة التاجي بالعاصمة بغداد"، مبيناً أن "كان يخفي الأموال في سيارته، ويروم تهريبها الى المحافظات الشمالية".وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الوطني، الإطاحة بشبكات متورطة بنشاطات مالية مشبوهة وضبط أكثر من 14 مليون دولار قبل تهريبها.