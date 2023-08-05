‏ لحماية أبراج الطاقة.. انطلاق عملية تفتيش للحدود الفاصلة بين ثلاث قيادات عمليات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في إدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة والخارجين عن القانون لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قواطع المسؤولية خاصة حماية أبراج الطاقة الكهربائية ، وبإشراف من قبل قيادة العمليات المشتركة، انطلقت صباح اليوم السبت، عملية تفتيش الحدود الفاصلة بين قيادات العمليات (غرب نينوى - صلاح الدين - الجزيرة)".وأضاف البيان، أن "قيادة عمليات غرب نينوى شرعت من خلال (فرقتي المشاة ١٥ و٢٠ - قيادة حرس الحدود المنطقة السادسة - وقطعات الحشد الشعبي) بواجب تفتيش وتطهير جزيرة الحضر والحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين والجزيرة ضمن قاطع المسؤولية".وتابع، "أما قيادة عمليات صلاح الدين، فقد شرعت والقطعات الملحقة بها من خلال (لوائي المشاة ٩١ -٩٥) الفرقة ٢١ و (فوج سوات قيادة شرطة محافظة صلاح الدين) بواجب تفتيش وادي الثرثار والقرى شرق وادي الثرثار".من جانبها، "شرعت قيادة عمليات الجزيرة من خلال (فرقة المشاة السابعة - لواء مغاوير القيادة) والقطعات الملحقة بها ولواء ٥٧ حشد عشائري بواجب بحث وتفتيش الأماكن بإتجاه الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات غرب نينوى، بحسب البيان.