ميسان.. مقتل شخص والعثور على جثة بحادثين منفصلين

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص والعثور على جثة بحادثين منفصلين في محافظة ميسان.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل في منطقة حي الرسالة شارع الماطور في ميسان من قبل مسلحين مجهولين".

وأضاف المصدر أنه "تم العثور على جثة مجهولة الهوية مرمية في نهر الكحلاء"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.