أحدهم أجنبي الجنسية.. الاطاحة بتاجري مخدرات في ديالى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيو، انه "من اجل محاربة تجارة المخدرات ومطاردة المروجين لها، تمكن فوج مغاوير فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات، أحدهم يحمل جنسية اجنبية في سيطرة الهارونية بقضاء المقدادية بمحافظة ديالى".وأشارت الى ان "المتهمين ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاطي، تم تسليمهما مع المضبوطات للجهات المختصة اصولياً".