بعد 10 دقائق من جريمته.. القبض على متهم بالقتل في الديوانية

وقال إعلام شرطة الديوانية، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، وحال ورود معلومات تؤكد على مقتل مواطن في قضاء عفك، وجه قائد الشرطة وعلى الفور بمتابعة الموضوع والقبض على الجاني، من خلال نشر المفارز التي فرضت طوق امني شامل على المنطقة".وأضاف: "بعد اقل من 10 دقائق على ارتكاب الجريمة ألقت قوة من مركز شرطة عفك بأمرة مدير قسم شرطة عفك فضلا عن عدد آخر من الضباط والمنتسبين القبض على المتهم البالغ من العمر 24 سنة الذي اقدم على قتل شاب يبلغ من العمر 22 سنة طعنا بالسكين في احدى صالات العاب البلي ستيشن بسبب نوم المجنى عليه في الصالة التي تعود للمتهم".وأشار اعلام شرطة الديوانية الى انه "تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".