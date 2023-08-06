في الموصل.. انتشال 11 جثة مجهولة الهوية (صور)

شهدت مدينة الموصل بمحافظة نينوى، انتشال 11 جثة مجهولة الهوية تعود لأيام سيطرة تنظيم "داعش" على المدينة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان، إن "فريق البحث والإنقاذ/ مركز رتل الطوارئ ينتشل 11 جثة مجهولة الهوية من تحت الأنقاض في منطقة الميدان في مدينة الموصل القديمة".

وأضاف البيان "تم تسليم الجثث بمحضر رسمي إلى الطب العدلي في المحافظة".