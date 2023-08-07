ضبط مواد متفجرة قرب محطة سد سامراء الكهربائية

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفرزة من شعبة الشؤون الداخلية في الكهرباء – المنطقة الشمالية بصحبتها خبير من مفرزة مكافحة المتفجرات في قضاء سامراء، تمكنتا من الوصول إلى مواد متفجرة مخبأة وهي عبارة عن (ثلاثة أكياس بارود صاروخ مدفعية وجليكان حديد و٣٧ اصبع بارود) تستخدم في صناعة العبوات الناسفة".وأضافت، ان "ذلك جاء خلال عملية تفتيش بالقرب من سياج محطة كهرباء سد سامراء تبعد عن أبراج نقل الطاقة الكهربائية بنحو (50) متراً".وأشارت الى، "اتخاذ الإجراءات القانونية والتعامل مع المواد المضبوطة اصولياً وتسليمها الى مركز شرطة كهرباء صلاح الدين".